Barbara Sloesen bereidt hond Charlie voor op baby

Tekst: Evelien Berkemeijer

Barbara Sloesen en Joost Hofman kijken met spanning uit naar de geboorte van hun eerste kind. Naast de voorbereidingen voor de baby besteden ze ook aandacht aan hun hond Charlie.

Barbara Sloesen en Joost Hofman willen dat de hond goed kan wennen aan de veranderingen die de baby met zich meebrengt.

Hond Charlie merkt dat er iets anders is

“Ze heeft al door dat er iets anders is, ze is heel beschermend naar mij, ze knuffelt veel, legt haar koppie op mijn buik,” vertelt Barbara. Om haar alvast voor te bereiden op de komst van de baby, loopt Joost door het huis met een babypop. “Zelf ben ik opgegroeid met honden en ik kan niet wachten om onze kleine jongen vrienden te zien worden met onze Roemeense dwarsstaart ‘Charlie’,” vertelt Barbara.

Tekst gaat verder onder post.

De zwangerschap van Barbara Sloesen

Eind augustus maakten Barbara en Joost bekend dat ze een baby verwachten. Barbara beschreef openhartig hoe lang en ingewikkeld het traject was om zwanger te raken. Ze vertelt dat er jaren van hoop, teleurstelling en uitgebreide onderzoeken aan vooraf gingen, inclusief reizen naar het buitenland en geplande operaties. Uiteindelijk durft ze nu te geloven dat het echt gelukt is: er is een klein Hofman-Sloesen op komst en Barbara is zwanger.

FOTO: ANP