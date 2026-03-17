Zo ziet Paris Hilton haar kamer voor levensduur en welzijn eruit

Tekst: Evelien Berkemeijer

17/03/2026

In een gesprek met Popsugar vertelt Paris Hilton dat ze zich fanatiek verdiept in biohacks. Vanuit haar persoonlijke hyperbare zuurstofkamer zegt ze daarover: ‘Ik ben zo’n undercovernerd als het gaat om alles te weten komen over levensduur en welzijn.’

Een eigen wellnessruimte in huis

Paris heeft die interesse inmiddels letterlijk een plek gegeven in haar woning. ‘Ik heb een ‘sliving’-spa in mijn huis gebouwd’, zegt ze, waarmee ze verwijst naar haar zelfbedachte woord sliving, een combinatie van slaying en living die staat voor geweldig leven.

Van roodlichttherapie tot cryotherapie

De ruimte is uitgerust met verschillende wellnessapparaten. Zo beschikt haar huis over een NEO Light Bed voor roodlichttherapie, waarvan wordt gezegd dat het de collageenproductie verbetert en het verouderingsproces vertraagt. Ook heeft ze een aparte plek voor cryotherapie, een lymfeapparaat voor het hele lichaam en een roze vibratieplaat.

Hyperbare zuurstofkamer als blikvanger

Een van de opvallendste onderdelen van de spa is de hyperbare zuurstofkamer, waar volgens Paris comfortabel vier mensen in kunnen zitten. Over dat apparaat is ze uitgesproken enthousiast: ‘Het is het belangrijkste voor anti-veroudering en het opbouwen van telomeren zodat je zo lang mogelijk leeft, en het is gewoon zo goed voor je gezondheid.’

