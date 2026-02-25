Zo let Sofía Vergara op haar gezondheid

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sofía Vergara weet dat gezondheid altijd op de eerste plaats komt. Dat zie je in haar discipline in de gym, maar ook in hoe scherp ze is zodra het over zorg en preventie gaat.

Toen ze hoorde dat haar moeder hoge bloeddruk had, schoof Sofía Vergara vanzelf een stap naar voren als verzorger. Die rol maakte haar alerter: niet alleen op wat haar moeder nodig heeft, maar ook op wat je zélf moet doen om controle te houden in de spreekkamer.

Lees ook: Sofía Vergara deelt voor het eerst kiekje van nieuwe vriend

Sterk blijven in de gym

Voor Sofía is fit blijven geen bijzaak, maar een vaste routine. Ze traint toegewijd met squats, hip thrusts en deadlifts: oefeningen die vragen om kracht, focus en herhaling. Het zijn oefeningen waar ze eerder niets van moest weten, maar die passen bij haar idee dat je gezondheid actief moet onderhouden.

Zorg, testen en blijven doorvragen

In de dagelijkse zorg voor haar moeder is Sofía er dicht op gaan zitten: ze checkt bij haar moeder en belt met belangrijke herinneringen. ‘Ik moet er altijd bovenop zitten, haar vertellen wat ze moet doen,’ zegt Sofía tegen Popsugar. Tegelijk leerde ze hoe belangrijk het is om medisch voor jezelf op te komen. ‘Ik heb me gerealiseerd, zelfs met míjn gezondheid, dat je moet opletten, en je kent je lichaam beter dan wie dan ook’, zegt ze. Sofía benadrukt dat je je niet moet laten wegwuiven: ‘Laat niemand je ooit vertellen: “Oh, het is je verbeelding,” of: “Oh, het gaat wel weg.”’

Sofía Vergara raadt dit onderzoek aan

Een hulpmiddel dat ze noemt, is up-to-date blijven met nieuw onderzoek, zoals de UACR-test (urine-albumine-creatinineverhouding), die een vroeg teken van nierschade kan aantonen en kan helpen om mensen te identificeren die gemiddeld een hoger risico hebben en bij wie extra preventie (bloeddruk, diabetes, lipiden, leefstijl) belangrijk is. ‘Je moet er alleen om vragen, want helaas maken artsen het nog niet onderdeel van je reguliere controle’, zegt Sofía.

In samenwerking met Boehringer Ingelheim moedigt ze mensen aan om zich te laten testen, én om voorbereid naar de arts te gaan: ‘Ik vraag altijd aan anderen, leer mezelf bij voordat ik naar een dokter ga. Als ik een diagnose krijg, vraag ik meer artsen.’ Haar conclusie blijft nuchter: ‘Dokters zijn geen God, dus het is goed dat je geïnformeerd bent. Het is veel werk, maar ik denk dat het de enige manier is.’

Foto: Neilson Barnard/Getty Images voor Vanity Fair