Sofía Vergara deelt voor het eerst kiekje van nieuwe vriend

Sofía Vergara heeft voor het eerst een foto van haar nieuwe vriend op haar Instagram geplaatst. De Modern Family-actrice deelde in haar Instagram Stories dat ze was geopereerd aan haar knie en dat haar geliefde, chirurg Justin Saliman, voor haar zorgt.

“Als je ooit een heftige knie-operatie krijgt, zorg er dan voor dat je die avond een knappe dokter in je bed hebt liggen”, schreef de 51-jarige Vergara bij een foto van Saliman in zijn ziekenhuisschort. “Hou van jou.”

De actrice, die in juli 2023 bekendmaakte dat haar huwelijk met acteur Joe Manganiello voorbij was, werd in oktober 2023 voor het eerst met haar nieuwe liefde gespot.