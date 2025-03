Zanger Paul Young (69) raakte zwaargewond door val tijdens vakantie: angstige tijd

Tekst: Dunya Diercks

Zanger Paul Young, bekend van wereldhits als Love of the Common People en Come Back and Stay, raakte vijf maanden geleden zwaargewond toen hij tijdens een vakantie op het Griekse eiland Santorini een doodsmak maakte van een buitentrap. Hij vertelt aan de website Daily Mirror dat hij vervolgens een zware operatie moest ondergaan en meerdere bloedtransfusies kreeg.

Op die bewuste dag had het geregend. “Toen ik van de trap kwam en mijn voet op de eerste trede zette, gleed mijn been onder me vandaan. Ik viel en mijn been kraakte meteen toen ik de trap raakte.” De trap had geen leuning dus toen hij uitgleed was er geen houden meer aan. Hij werd met gierende sirenes naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat zijn linkerbovenbeen op meerdere plaatsen was gebroken.

Hij kreeg een metalen pin in zijn been, maar daarna ging het meerdere keren goed mis: de wond sprong steeds open, met een bloedbad tot gevolg. Daarom kreeg hij meerdere bloedtransfusies. “De eerste paar dagen was er zo veel bloedverlies dat ze elke dag de lakens moesten verschonen”, vertelt de zanger. “Er kwamen veel mensen kijken naar de wond en ze spraken allemaal Grieks, dus ik had geen idee wat ze zeiden. Ik was vaak half buiten bewustzijn door het bloedverlies. Het was een angstige tijd.”

Op tournee

Hij heeft wel vaker botten gebroken, maar dit… “Ik kan gewoon niet geloven dat ik de grootste breuk van mijn leven opliep toen ik simpelweg op weg was naar het ontbijt.” Inmiddels is hij weer ‘boven Paul’, kan hij weer zonder krukken lopen en vanaf april gaat hij weer op tournee.