Vrouw die Jay-Z beschuldigde van verkrachting ‘voor de deur geïntimideerd door zijn medewerkers’

Tekst: Dunya Diercks

De vrouw die anoniem aangifte van verkrachting deed tegen rapper Jay-Z, beweert dat ze door zijn medewerkers is geïntimideerd. Dat blijkt uit juridische documenten die entertainmentsite TMZ in handen kreeg.

Volgens de vrouw stonden ineens twee medewerkers van Jay-Z’ team van advocaten voor de deur die wilden dat ze een verklaring ondertekende waarin werd gesteld dat ze had gelogen. De vrouw weigerde dat, maar trok haar aanklacht toch in omdat ze bang was voor de rapper en zijn juridische team. Ook was ze bang dat haar identiteit uit zou lekken en de eventuele gevolgen daarvan.

Smaad

De vrouw verklaarde eerder dat zij in 2000, toen ze 13 jaar was, is verkracht door Jay-Z en Sean ‘Diddy’ Combs. Jay-Z heeft op zijn beurt een rechtszaak aangespannen tegen de vrouw wegens smaad en “kwaadwillige vervolging op basis van bewust valse beschuldigingen”.