Voormalig Arsenal-voetballer beschuldigt beveiliging Chappell Roan van 11-jarige in tranen achterlaten

Tekst: Evelien Berkemeijer

Chappell Roan heeft gereageerd op de beschuldiging van voormalig Arsenal-voetballer Jorginho Frello, die stelt dat de beveiliging rond de zangeres zijn 11-jarige stiefdochter in tranen heeft achtergelaten in een hotel in São Paulo.

Volgens Jorginho Frello was zijn vrouw in de Braziliaanse hoofdstad voor een festival, waar zij en haar dochter tijdens het ontbijt in hetzelfde hotel als Roan verbleven. De oud-voetballer zegt dat het meisje de Chappell Roan herkende en alleen even wilde controleren of zij het echt was. Daarna zou de situatie zijn geëscaleerd door toedoen van een beveiliger.

Kijken vanaf afstand

Volgens Jorginho liep zijn stiefdochter alleen langs de tafel van de zangeres om te kijken of zij het inderdaad was. ‘Ze liep gewoon langs de zangerstafel, keek om te bevestigen dat zij het was, glimlachte en keerde terug naar de tafel met haar moeder. Ze zei niets, vroeg nergens om,’ schreef hij. Daarmee benadrukte hij dat er volgens hem geen directe benadering of verstoring plaatsvond.

Agressieve confrontatie

De situatie zou volgens de oud-Arsenal-speler zijn veranderd toen een beveiliger zich ermee bemoeide. ‘Een grote beveiliger liep naar hun tafel terwijl ze nog aan het ontbijten waren en begon extreem agressief tegen mijn vrouw en dochter te praten, en zei dat ze mijn dochter niet moest toestaan om anderen “respectloos te benaderen” of “lastig te vallen”,’ zei hij. Jorginho stelde vervolgens de aanpak ter discussie en voegde eraan toe: ‘Eerlijk gezegd weet ik niet wanneer ik langs een tafel moet lopen om te kijken of iemand als intimidatie kan worden beschouwd.’ Volgens hem zou de medewerker ook hebben gezegd dat er desnoods een klacht bij het hotel kon worden ingediend, terwijl het kind huilde.

Reactie van de zangeres

In een Instagram Story deelde Chappell Roan ‘haar kant van het verhaal’. Daarin zei de zangeres dat het niet om haar persoonlijke beveiliging ging en dat zij ook niet had gezien wat er volgens Jorginho zou zijn gebeurd. ‘Ik heb de beveiliger niet gevraagd om naar boven te gaan en met deze moeder en het kind te praten. Dat heb ik niet. Ze kwamen niet naar me toe, ze deden niets,’ zei Chappell.

Chappell Roan vindt het ook oneerlijk

Chappell Roan stelde daarnaast dat het ‘oneerlijk’ was dat de beveiliger aannam dat iemand slechte bedoelingen had zonder aanleiding. Volgens de zangeres was daar geen reden voor, juist omdat moeder en kind volgens haar niets hadden gedaan. Daarmee spreekt zij de beschrijving van Jorginho niet volledig tegen, maar maakt ze wel duidelijk dat zij zelf geen opdracht gaf voor de confrontatie.

