Chappell Roan

Chappell Roan reageert op rode loperjurk die aan tepelpiercings leek te hangen

Tekst: Evelien Berkemeijer

04/02/2026

Chappell Roan zorgde op de rode loper van de Grammy’s voor hét gespreksonderwerp van de avond: een jurk die de illusie wekte dat deze aan haar tepelpiercings hing. De zangeres reageert nu zelf met gevoel voor humor op alle ophef die ontstond.

Het zat anders dan het leek. Chappell Roan droeg een op maat gemaakt stuk van Mugler met een tweede-huid-basis, bedrukt met opvallende tatoeages. De look is een versie van een silhouet uit de voorjaarsshow van het merk in 2026, dat op zijn beurt teruggrijpt op de iconische pierced tepeljurken uit Muglers Jeu de Paume-lente/zomer-coutureshow van 1998.

Lees ook: Rode-loperblunder! Bekende artiest corrigeert paparazzi: ‘Mijn naam is niet Megan’

Mugler-referentie met een twist

Roans stylist, Genesis Webb, bedacht mee aan de Grammy-vertaling en maakte het geheel extra met bijpassend ondergoed, een gouden choker en open hakken. De illusie werkte perfect: online reageerden kijkers geschokt en gefascineerd tegelijk door de hyperrealistische constructie en de gedurfde styling.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

68th Grammy Awards Red Carpet
De veelbesproken jurk. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy)

Wie is Chappell Roan?

Chappell Roan is een Amerikaanse popzangeres en songwriter die de afgelopen jaren razendsnel is doorgebroken en nu wordt gezien als een van de opvallendste nieuwe popsterren van haar generatie. Ze combineert aanstekelijke, melodieuze popnummers met een uitgesproken, theatrale podiumstijl, waardoor haar optredens en clips veel gedeeld worden op sociale media. Voor veel jonge fans is Chappell relevant omdat ze openlijk staat voor zelfexpressie en queer-zichtbaarheid. Die thema’s verwerkt ze nadrukkelijk in haar muziek en presentatie.

Reactie op de commotie

Op Instagram reageert de zangeres luchtig en eigenzinnig: ‘Giechelend omdat ik niet eens vind dat dit ZO’N bizarre outfit is. De look is eigenlijk zo gaaf en raar. Ik raad aan gewoon je vrije wil te gebruiken, het is echt leuk en grappig.’

Post hieronder niet te zien? Klik hier.

Bron: Harper’s Bazaar. Foto header: Neilson Barnard/Getty Images voor The Recording Academy)

Uit andere media

Weekend De Hanslers

Onder deze omstandigheden begon Mike Hansler zijn relatie met Veerle

Op de première van De Bevers Zijn Er Bijna vertelde Mike Hansler samen met zijn nieuwe vriendin Veerle hoe hun allereerste afspraakje verliep. Het was hun eerste rode loper samen en het gaat goed met hen. John en Kees de Bever hadden het koppel uitgenodigd voor de voorstelling.
Party De Hanslers

Zo zag de eerste date van Mike Hansler met Veerle eruit

Op de première van ‘De Bevers Zijn Er Bijna’ schitterden Mike Hansler en zijn nieuwe vriendin Veerle voor het eerst samen op de rode loper. Het koppel vertelde dat het goed met hen gaat. John en Kees de Bever nodigden De Hanslers en Veerle persoonlijk uit voor de feestelijke avond.
Vriendin wegen weegschaal

Wat is het betrouwbaarst: je ochtend- of avondgewicht?

Het ene moment weeg je ineens een kilo meer dan een paar uur eerder. Frustrerend, maar ook logisch. De vraag is alleen: wanneer zegt dat getal op de weegschaal écht iets?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien