Chappell Roan reageert op rode loperjurk die aan tepelpiercings leek te hangen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Chappell Roan zorgde op de rode loper van de Grammy’s voor hét gespreksonderwerp van de avond: een jurk die de illusie wekte dat deze aan haar tepelpiercings hing. De zangeres reageert nu zelf met gevoel voor humor op alle ophef die ontstond.

Het zat anders dan het leek. Chappell Roan droeg een op maat gemaakt stuk van Mugler met een tweede-huid-basis, bedrukt met opvallende tatoeages. De look is een versie van een silhouet uit de voorjaarsshow van het merk in 2026, dat op zijn beurt teruggrijpt op de iconische pierced tepeljurken uit Muglers Jeu de Paume-lente/zomer-coutureshow van 1998.

Mugler-referentie met een twist

Roans stylist, Genesis Webb, bedacht mee aan de Grammy-vertaling en maakte het geheel extra met bijpassend ondergoed, een gouden choker en open hakken. De illusie werkte perfect: online reageerden kijkers geschokt en gefascineerd tegelijk door de hyperrealistische constructie en de gedurfde styling.

De veelbesproken jurk. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy)

Wie is Chappell Roan?

Chappell Roan is een Amerikaanse popzangeres en songwriter die de afgelopen jaren razendsnel is doorgebroken en nu wordt gezien als een van de opvallendste nieuwe popsterren van haar generatie. Ze combineert aanstekelijke, melodieuze popnummers met een uitgesproken, theatrale podiumstijl, waardoor haar optredens en clips veel gedeeld worden op sociale media. Voor veel jonge fans is Chappell relevant omdat ze openlijk staat voor zelfexpressie en queer-zichtbaarheid. Die thema’s verwerkt ze nadrukkelijk in haar muziek en presentatie.

Reactie op de commotie

Op Instagram reageert de zangeres luchtig en eigenzinnig: ‘Giechelend omdat ik niet eens vind dat dit ZO’N bizarre outfit is. De look is eigenlijk zo gaaf en raar. Ik raad aan gewoon je vrije wil te gebruiken, het is echt leuk en grappig.’

Bron: Harper’s Bazaar. Foto header: Neilson Barnard/Getty Images voor The Recording Academy)