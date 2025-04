Tiger King-Joe Exotic trouwt medegevangene: ‘Zo trots’

Tekst: Dunya Diercks

Joe Exotic uit de bekende en omstreden Netflix-serie Tiger King is getrouwd met zijn medegevangene Jorge Marquez. Dit is het zesde huwelijk voor de ‘Tiger King’, echte naam Joseph Maldonado-Passage, die trots een (gefotoshopte) foto van zichzelf en zijn kersverse bruidegom deelt op Instagram.

Gefotoshopt, want Joe (62) zit op dit moment een celstraf van 21 jaar uit wegens dierenmishandeling en het plannen van een moord op zijn ’tijgerpretpark-concurrente’ Carole Baskin. Zijn nieuwe echtgenoot Jorge (33), die van Mexicaanse afkomst is, zit in de bak voor immigratiegerelateerde zaken.

Joe hoopt dat Jorge door het huwelijk een verblijfsvergunning krijgt. Als dat niet lukt willen ze samen de VS verlaten. Maar dat kan dus pas over circa vijftien jaar, als Joe wordt vrijgelaten.

Doodgeschoten

De Tiger King was (onder meer) van 2015 tot 2017 getrouwd met Travis Maldonado, tot hij zichzelf per ongeluk doodschoot. Twee maanden na dit drama trouwde Joe met Dillon Passage, maar dat huwelijk klapte in 2021.