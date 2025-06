Sydney Sweeney kwam 14 kilo aan voor rol: ‘Het was waanzinnig’

Tekst: Dunya Diercks

Actrice Sydney Sweeney speelt de hoofdrol in een nieuwe biopic over het leven van bokser Christy Martin, die in de jaren negentig het vrouwenboksen op de kaart zette, maar dat ging niet zonder slag of stoot… Voor de rol werkte ze zich in de sportschool in het zweet en werd veertien kilo zwaarder, vertelt ze aan W Magazine. En ze vond het “geweldig”.

“Ik kwam aan boord om Christy te spelen en ik heb ongeveer drieënhalve maand getraind. Ik ben begonnen met eten. Ik heb ’s ochtends een uur krachttraining gedaan, ’s middags ongeveer twee uur kickboksen en ’s avonds nog een uur krachttraining.”

Waanzinnig

Het resultaat: een compleet ander lichaam. “Ik paste niet meer in mijn eigen kleren. Normaal gesproken heb ik maat 53 in een spijkerbroek, en ik droeg maat 57. Mijn borsten werden groter. En mijn billen werden enorm. Het was waanzinnig.”

De biopic zal naar verwachting eind dit jaar uitkomen.