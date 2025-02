Shakira zegt opnieuw concert af, dit keer vanwege beschadigd stadiondak

Afgelopen zomer trad Shakira op in nachtclub LIV in Miami ter promotie van haar nieuwe single. Ze onderbrak het optreden nadat ze merkte dat fans onder haar jurkje filmden. Bekijk de video hieronder:

Eerder dit weekend moest Shakira al een concert in Lima, Peru, annuleren. De zangeres werd toen met hevige buikpijn opgenomen op de spoedeisende hulp. Ook dat optreden wordt later ingehaald.

Volgens de organisatie vormt het defect een veiligheidsrisico voor artiesten, medewerkers en publiek in het Estadio Atanasio Girardot, meldt persbureau DPA. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe datum in de tweede helft van het jaar.

Shakira (48) heeft wederom een optreden in haar Latijns-Amerikaanse tournee moeten schrappen. Het concert van maandag in Medellín, Colombia, kan niet doorgaan omdat het dak van de concertlocatie beschadigd raakte tijdens de opbouw van het podium.

