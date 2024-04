Shakira kondigt wereldtournee aan

Shakira gaat komend najaar op wereldtournee. Haar eerste show staat in november gepland in Californië, maakte de zangeres vrijdagavond bekend tijdens een verrassingsoptreden op het Amerikaanse festival Coachella.

De Argentijnse dj Bizarrap had Shakira uitgenodigd voor zijn set om hun nummers La Fuerte en Bzrp Music Sessions, Vol 53 te spelen. De Colombiaanse onthulde op het podium dat ze vanaf november weer op tournee gaat. “Ik kan niet wachten”, zei ze tegen het publiek.

De 47-jarige zangeres vertelde alleen dat de tournee in november begint in Californië, maar gaf verder geen details. Op Instagram belooft ze snel met data en locaties te komen.

Laatste keer in Nederland was in 2018

De aanleiding voor de concertreeks is haar onlangs verschenen album Las Mujeres Ya No Lloran. De laatste keer dat Shakira een wereldtournee deed, was in 2018. Toen trad ze ook op in Amsterdam.