Shakira offerde veel op voor de liefde: ‘Carrière op pauze gezet’

Shakira richt zich na lange tijd weer volledig op haar muziekcarrière. Nu ze weg is bij de vader van haar kinderen en een grote belastingzaak schikte, wil de zangeres een comeback maken.

“Lange tijd heb ik mijn carrière op pauze gezet om Gerard (Piqué, red.) te ondersteunen, zodat hij kon voetballen”, zegt Shakira in een interview met The Times. “Ik heb veel opgeofferd voor de liefde.”

De 47-jarige Shakira had ruim twaalf jaar een relatie met Piqué. Samen hebben ze twee kinderen. Vorig jaar kwam ze in opspraak toen ze werd beschuldigd van belastingontduiking. De zangeres schikte de zaak en moest een boete betalen van ruim 7 miljoen euro.

In februari kondigde Shakira haar eerste album in zeven jaar tijd aan. De plaat, die de titel Las Mujeres Ya No Lloran heeft gekregen, komt vrijdag uit.