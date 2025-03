Rod Stewart wordt opnieuw opa: dochter Kimberly (45) verwacht tweede kind

BN'ers/Mishandeling/Strafzaak

Samantha -Barbie- de Jong in slachtofferverklaring: ben nog steeds bang

Jaren geleden werd Samantha de Jong bekend als ‘Barbie’ in realityserie Oh Oh Cherso, maar nu is ze onderdeel van een zaak over de seksuele uitbuiting van zes vrouwen, waaronder zijzelf. In die zaak maakt ze gebruik van haar spreekrecht in een slachtofferverklaring, voorgelezen door haar advocaat Sébas Diekstra. Haar slachtofferverklaring is hartverscheurend. In deze...