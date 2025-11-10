Pierce Brosnan na twintig jaar herenigd met vervreemde zoon

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na twintig jaar afstand is Pierce Brosnan weer samen gezien met zijn geadopteerde zoon Christopher. De twee werden vorige week samen gespot tijdens een diner in Londen. Ook Pierce zijn zoon Dylan was aanwezig bij de ontmoeting, die plaatsvond in het populaire restaurant Dorian.

Pierce Brosnan, bekend van onder andere zijn rol als James Bond, verbrak in 2005 het contact met Christopher vanwege diens ernstige drugsverslaving. Nu lijken vader en zoon hun pijnlijke verleden achter zich te laten.

Herontmoeting in Notting Hill

Bezoekers zagen het trio in ontspannen sfeer het restaurant verlaten. Volgens een ooggetuige die The Mirror sprak ‘zagen ze er allebei gelukkig en ontspannen uit terwijl ze gingen zitten met een van Brosnans andere zonen Dylan’. De bron vervolgde: ‘Het lijkt erop dat ze erin geslaagd zijn om ze (hun problemen, red.) achter zich te laten. Het was heel leuk om ze samen te zien.’ Bekijk de foto’s van de hereniging hier.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Christopher en zus Charlotte met Pierce in 1992 (Foto: Vinnie Zuffante/Getty Images)

Jaren van afstand

De band tussen vader en zoon raakte begin jaren 2000 ernstig verstoord. Christopher kampte destijds met een cocaïne- en heroïneverslaving, die op een gegeven moment leidde tot een overdosis en coma. Pierce besloot in te grijpen door het contact te verbreken, in de hoop dat zijn zoon zo zijn leven zou herpakken. In een interview met Playboy vertelde hij destijds: ‘Christopher is nog steeds erg verloren. Schokkend genoeg. Ik weet waar hij is, maar hij heeft een zwaar leven. Ik kan alleen maar een sterk geloof hebben en geloven dat hij zal herstellen. Hij heeft iedereen in deze familie op de proef gesteld, maar niemand meer dan zichzelf. Hij weet hoe hij eruit moet komen. Hij wil het niet.’

Een vaderfiguur

Pierce ontmoette Christopher’s moeder, actrice Cassandra Harris, in 1977. Zij had toen al twee kinderen uit haar huwelijk met Dermot Harris, de broer van acteur Richard Harris: Charlotte en Christopher. Cassandra en Dermot scheidden in 1978, waarna zij in 1980 met Pierce trouwde. Na Dermots overlijden in 1986 adopteerde Pierce de kinderen, zodat ze een stabiele vaderfiguur zouden hebben. Charlotte en Christopher namen toen ook zijn achternaam aan. Cassandra overleed enkele jaren later, in 1991.

BRON: THE SUN. FOTO HEADER: THEO WARGO VIA GETTY IMAGES