Oscarwinnaar Kevin Spacey nu dakloos, gecanceld en zingend in Cyprus

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kevin Spacey leeft tegenwoordig zonder vaste woonplaats. De Oscarwinnaar verloor zijn huis nadat de kosten van zeven jaar controverse en rechtszaken zich opstapelden. Zelf zegt hij: ‘Ik heb heel weinig binnengekomen en alles is eruit gegaan.’ Hij heeft zijn spullen in opslag en trekt van hotel naar Airbnb: ‘Ik heb letterlijk geen thuis, dat probeer ik uit te leggen.’

Die situatie begon in 2017, toen acteur Anthony Rapp hem beschuldigde van seksueel misbruik uit 1986. Kevin Spacey werd onmiddellijk uit House of Cards gezet, zijn reputatie implodeerde en hij belandde in een stortvloed van annuleringen, sensatieverhalen en rechtszaken. Hoewel een jury in 2022 vaststelde dat er geen bewijs was dat hij Rapp had misbruikt, en hij in 2023 in Londen werd vrijgesproken van alle aanklachten van vier andere mannen, bleef hij verbannen uit Hollywood. Volgens hem hield de industrie afstand op basis van aannames.

Zeven jaar in de schaduw van een schandaal

De acteur beschrijft de periode als het dieptepunt van zijn leven. Zijn werk verdween, zijn inkomen droogde op en de filmwereld keerde hem de rug toe. Hij zegt dat bepaalde mediaverhalen hem bewust tot schurk maakten: ‘Denk ik dat journalisten verhalen schrijven die opzettelijk gemeen, onnodig en onwaar zijn? Ja.’ Van het publiek voelde hij steun, maar van Hollywood niet. Zijn agent liet hem binnen twee dagen vallen en grote studio’s lieten niets meer horen.

Financiële schade voor Kevin Spacey

De voortdurende juridische strijd trof hem zwaar. Hij verloor zijn woning, overwoog faillissement, en kwam in een rondtrekkend bestaan terecht. Hij zegt dat alles wat hij verdiende opging aan kosten. Ondanks vrijspraak en het feit dat hij al die tijd bleef werken aan kleine filmprojecten, bleef een terugkeer naar de grote studio’s uit. Zonder (veel) inkomen, maar met voortdurende uitgaven, raakte hij steeds verder in de problemen. Hollywood mag hem hebben laten vallen, zegt hij, maar zijn naasten niet. Toch veranderde zijn leven ingrijpend: van een internationaal gevierde acteur naar iemand die letterlijk geen thuis heeft en opnieuw moet bedenken hoe hij verdergaat.

En dan, op Cyprus, toch op een podium

In die context kwam een optreden op Cyprus tot stand. Via-via werd hij benaderd voor één avond, en hij zei ja. Voor hem was zingen, vertelt hij, altijd ‘als een tweede taal’. Het optreden was geen grootse comeback, maar eerder een manier om na jaren stilte weer onder mensen te komen. En ook een praktische manier om te doen wat hij zelf omschreef als ‘mag ik weer opstaan en zingen voor mijn avondeten’. Aan het einde van de avond gaf Spacey bijna een uur lang handtekeningen en sprak hij met elke bezoeker. Hij vertelde dat de afgelopen jaren hem dwongen om zijn leven opnieuw te onderzoeken, en dat hij nu vrijer voelt dan voorheen. Maar terwijl hij zich opnieuw opwerkt, is de realiteit hard: een tweevoudig Oscarwinnaar die, na vrijspraak, nog altijd gecanceld is, geen thuis heeft en zijn toekomst opnieuw moet uitvinden.

