Kevin Spacey ziet carrière in rook op gaan na beschuldigingen: geen kans op vergiffenis in Hollywood

Volgens Kevin Spacey is er in Hollywood geen mogelijkheid om terug te keren na een vergrijp. De kans op vergiffenis is volgens de acteur in de entertainmentindustrie nihil, zegt hij in The Lex Fridman Podcast.

“Ik werk in een industrie waarin door veel serieuze mensen op belangrijke posities ongelofelijk veel gesproken wordt over eerherstel. Over de man die valselijk beschuldigd werd en eindelijk uit de gevangenis komt, zeggen veel mensen: ‘Laten we iets vinden voor die persoon, laten we hem helpen om terug te keren in de maatschappij.’ Maar als je in de entertainmentwereld werkt, krijg je die kans niet”, vindt de 64-jarige Spacey. “Ik hoop dat de angst die veel mensen hebben uiteindelijk afneemt en dat het gezonde verstand weer gebruikt zal worden.”

Vrijgesproken

Spacey werd vorig jaar in Londen vrijgesproken van meerdere aanklachten van seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Ik moet heel hard werken om het vertrouwen te herstellen dat sommigen in mij hebben verloren”, zei de acteur vorige maand nog in zijn eerste tv-interview in jaren. Sinds Spacey werd beschuldigd van seksueel wangedrag verscheen hij nauwelijks meer in de publiciteit.