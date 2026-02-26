Na overlijden van ook dochter: Het treurige verhaal vol verliezen van Martin Short

Dat de dochter van Martin Short is overleden op 42-jarige leeftijd, komt hard binnen. Voor wie weet hoe het leven van Martin wordt gekenmerkt door grote verliezen, voelt dit extra schrijnend, zo klinkt op sociale media.

Martin Short (geboren 26 maart 1950) is een Canadese acteur, komiek en schrijver. Hij werd bekend door zijn werk in de tv-comedyshows SCTV Network en Saturday Night Live, speelde onder meer in Three Amigos! (1986) en Father Of The Bride (1991) en is sinds 2021 te zien als Oliver Putnam in de Hulu-serie Only Murders in the Building. Maar achter dat succes schuilt een leven dat al vroeg werd getekend door grote verliezen.

Verlies stapelt zich op

Martin groeide op met drie broers en één zus. Toen hij twaalf was verloor hij zijn broer David door een auto-ongeluk. Vijf jaar later overleed zijn moeder aan kanker, en toen Martin twintig was verloor hij ook zijn vader aan een beroerte. Op zijn twintigste bleef Martin dus over zonder ouders en met één broer minder. Het gezin dat eerst zeven leden telde, eindigde met vier: Martin, zijn twee broers en zijn zus.

Nancy en de kinderen

In 1972 ontmoette Martin zijn eerste vrouw, actrice Nancy Dorman. Samen adopteerden ze twee kinderen: Oliver en Katherine. Het ging goed, tot Nancy in 2010 werd gediagnosticeerd met eierstokkanker. Ook zij overleed aan die verschrikkelijke ziekte. Desalniettemin zien we Martin Short voor de camera weinig zonder glimlach op zijn gezicht. Toch is er nu opnieuw verdriet: dochter Katherine overleed op 42-jarige leeftijd. Volgens bronnen van de wetshandhaving die TMZ sprak, overleed Katherine aan een ‘zelf toegebrachte schotwond’.

Als dit onderwerp persoonlijk dichtbij komt: in NL kun je anoniem praten met 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113.

