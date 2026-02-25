Dochter van Amerikaanse acteur Martin Short overleden op 42-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Katherine Hartley Short, de dochter van de Amerikaanse acteur Martin Short, is maandag overleden in Los Angeles. Ze was 42 jaar oud.

Volgens bronnen van de wetshandhaving die TMZ sprak, overleed Katherine aan een zelf toegebrachte schotwond. De politie reageerde maandag na 18.00 uur op haar huis in de Hollywood Hills. Shorts vertegenwoordiger liet in een verklaring weten: ‘Met diep verdriet bevestigen wij het overlijden van Katherine Hartley Short. De familie Short is kapot van dit verlies en vraagt op dit moment om privacy. Katherine werd door iedereen geliefd en zal herinnerd worden om het licht en de vreugde die zij in de wereld bracht.’

Maatschappelijk werker en pleitbezorger

Katherine was de oudste van drie kinderen die door Short en zijn overleden vrouw Nancy Dolman werden geadopteerd. Ze werkte als maatschappelijk werker in Los Angeles. Daarbij was ze betrokken bij de organisatie Bring Change 2 Mind, die zich inzette voor het doorbreken van stigma’s rond mentale gezondheid. Katherine studeerde in 2006 af aan NYU met een bachelor in psychologie en genderseksualiteitsstudies. Ze behaalde daarna haar master maatschappelijk werk aan USC. Volgens People magazine werkte ze in het Resnick Neuropsychiatric Hospital van UCLA voordat ze aan een eigen praktijk begon.

Eerder verlies in het gezin

Nancy overleed in 2010 aan eierstokkanker. Martin vertelde daar later over aan The Guardian: ‘Het zijn twee zware jaren geweest voor mijn kinderen. Dit is het leven waar we in ontkenning over leven, dat het ons of onze dierbaren ooit zal overkomen, en als het gebeurt, win je er een beetje bij en lijd je een beetje. Dat is geen grote verrassing.’ In een ander interview voegde hij eraan toe: ‘Het was absoluut verschrikkelijk, natuurlijk, en net zo triest als wat dan ook. Ik zal je vertellen wat ik destijds tegen mijn kinderen zei: ‘Ik geloof dat mama in onze ziel is ingezoomd.” Martin is ook vader van zonen Oliver en Henry en zou zaterdag in Minneapolis een show geven met Steve Martin.

Bron: Variety. Foto: Gregg DeGuire/FilmMagic