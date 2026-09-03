Billy Ray Cyrus steunt naamsverandering dochter Miley: ‘Past bij een superster’

Tekst: Ruth Smeets

Billy Ray Cyrus kan zich helemaal vinden in de beslissing van zijn dochter Miley Cyrus om voortaan alleen nog haar voornaam als artiestennaam te gebruiken. Volgens de zanger is die stap passend bij de carrière die ze inmiddels heeft opgebouwd.

Miley paste onlangs haar naam aan op haar website en sociale media. Daar is ze niet langer als Miley Cyrus, maar simpelweg Miley. De verandering valt samen met de komst van haar nieuwe album Bass Persuades.

Billy Ray Cyrus staat achter haar keuze

Billy Ray laat op sociale media weten dat hij zijn dochter al persoonlijk heeft verteld dat hij haar beslissing een goed idee vindt. ‘Ik zei gisteren tegen Miley dat ik me goed voelde bij haar keuze om alleen haar voornaam te gebruiken’, schrijft hij. De zanger vergelijkt haar daarbij met andere grote artiesten die vaak aan één naam genoeg hebben. ‘Ik noemde Dolly en Cher. Hoe langer ik erover nadenk: Elvis, Prince en ga zo maar door.’ Volgens hem is het ‘een natuurlijke ontwikkeling voor een iconische superster en legende’. Ook zegt hij uit te kijken naar haar nieuwe album.

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Miley begint aan een nieuw hoofdstuk

De naamswijziging lijkt onderdeel te zijn van een bredere verandering in Mileys carrière. Haar officiële website leidt bezoekers inmiddels naar mileyofficial.com, waar alleen nog MILEY groot in beeld staat. Ook haar Instagramprofiel is aangepast. Volgens haar platenlabel luidt het gebruik van alleen Miley een nieuw tijdperk in. Op streamingdiensten wordt voorlopig nog wel de volledige artiestennaam Miley Cyrus gebruikt. De verandering werd voorafgegaan door mysterieuze rood-zwarte beelden en billboards in New York met de tekst ‘Binnenkort’.

Nieuw album en optredens

Kort na de opvallende veranderingen maakte Miley bekend dat haar tiende studioalbum Bass Persuades op 18 september verschijnt. De plaat telt tien nummers. ‘Muziek grijpt ons. We voelen het, we zingen het, soms dansen we erop, we laten het los en gaan weer verder’, schreef ze bij de aankondiging. Volgens Miley bevat het album verschillende emoties. ‘Het is krachtig, kwetsbaar, lief en sterk. Een hart vol liefde, liefdesverdriet en alles wat daartussen zit.’ Tegelijkertijd kondigde ze twee concerten aan in de Hollywood Bowl, op 16 en 18 oktober. Het zijn haar eerste eigen shows in de Verenigde Staten sinds 2021.