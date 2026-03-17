Metallica-artiest James Hetfield (62) vraagt vriendin (45) ten huwelijk, vier jaar na scheiding

Tekst: Evelien Berkemeijer

James Hetfield van Metallica is verloofd met zijn vriendin Adriana Gillett. De 62-jarige muzikant ging vier jaar na zijn scheiding opnieuw op de knieën en koos daarvoor een opvallend decor.

Het aanzoek van James Hetfield vond plaats onder water, terwijl het stel met haaien zwom. Adriana maakte het nieuws zelf bekend op Instagram en deelde daarbij beelden van het bijzondere moment. Ook op de pagina van Metallica is een foto geplaatst.

Lees ook: Metallica-zanger heeft tattoo met as van Motörhead-frontman Lemmy

Aanzoek tussen de zeedieren

Op de foto zijn James en Adriana te zien met snorkeluitrusting in het water, terwijl de zanger een bord omhooghoudt met de tekst: ‘Adriana Gillett, wil je met me trouwen?’ Adriana noemde het moment op Instagram ‘De BESTE verjaardagsverrassing. Zwemmen met walvishaaien op vrijdag de 13e met het meest unieke, speciale en romantische aanzoek dat een Vissen zich maar kan voorstellen.’

Teskt gaat verder onder post.

Reacties stromen binnen

Bij haar bericht schreef Adriana ook: ‘In een zee vol vissen vingen we elkaar. Dank U God dat u ons bij elkaar heeft gebracht.’ Fans reageerden massaal op het nieuws en feliciteerden het stel met deze nieuwe stap. Zo schreef iemand enthousiast: ‘Dit IS GEWELDIG en maakt me zo blij!! Gefeliciteerd Addy & James!!’, terwijl een ander liet weten: ‘JA!!! Fantastisch!! Het is ongelooflijk om de prachtige reis te zien die jullie beiden hebben gemaakt en blijven maken. Veel liefde en gefeliciteerd aan jullie beiden!!’

Nieuwe liefde na moeilijke jaren

Het stel begon in 2023 te daten, nadat James in 2022 scheidde van Francesca Tomasi. Het voormalige paar was sinds 1997 getrouwd en kreeg samen drie kinderen: Cali, Castor en Marcella. De scheiding werd aangevraagd vanwege onoverbrugbare verschillen.

Open over verslaving

De gitarist sprak de voorbije jaren openlijk over zijn strijd met verslaving. In 2019 moest hij opnieuw naar een afkickkliniek, waardoor Metallica tourdata in Australië en Nieuw-Zeeland moest uitstellen. De band schreef toen op sociale media: ‘Het spijt ons oprecht onze fans en vrienden te moeten informeren dat we onze aankomende tour door Australië en Nieuw-Zeeland moeten uitstellen. Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk weten, worstelt onze broer James al jaren met tussenpozen van verslaving. Helaas moest hij opnieuw in een behandelprogramma om aan zijn herstel te werken. We zijn kapot dat we zovelen van jullie tot last hebben gebracht, vooral onze trouwste fans die grote afstanden reizen om onze shows te ervaren.’

Bron: The Sun. Foto: Getty Images.