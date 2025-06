Mariah Carey (56) doet niet aan verjaardagen: ‘Geloof niet in verstrijken van tijd’

Wereldsterren

Lilo & Stitch-acteur David Hekili Kenui Bell (46) overleden

Acteur David Hekili Kenui Bell is op 46-jarige leeftijd overleden, meldt zijn zus op Facebook. Hij was onlangs nog te zien in de liveactionremake van de animatiefilm Lilo & Stitch. Waaraan hij is overleden, is nog onbekend. “Met pijn in het hart moet ik delen dat mijn lieve, gulle, getalenteerde, grappige, briljante en knappe broertje...