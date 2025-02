Lily Allen opgenomen in ‘behandelcentrum’ na scheiding

Tekst: Dunya Diercks

De Britse zangeres Lily Allen (39), die onlangs na vier jaar huwelijk zou zijn gescheiden van acteur David Harbour, heeft zich een paar weken laten opnemen in een behandelcentrum voor groeps- en individuele therapie omdat ze “tijd en ruimte” nodig had, vertelt ze in haar podcast Miss Me?

Dat deed de zangeres vooral wegens haar twee kinderen, die ze kreeg met haar ex-man, bouwvakker Sam Cooper. “Het werd steeds moeilijker om er voor ze te zijn”, legt ze uit. “Het was een grote beslissing om een paar weken weg te gaan en me op mezelf te focussen. Maar uiteindelijk was het voor hen.”

Lily heeft nu nieuwe medicatie en hoopt dat die haar helpen. “Ik wil mijn kinderen nooit het gevoel geven dat ze mij moeten ondersteunen.”

Paniekaanvallen

De zangeres onthulde in januari al in haar podcast dat het niet goed met haar ging. Zo had ze onder andere last van paniekaanvallen.