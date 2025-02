‘Lily Allen en David Harbour uit elkaar’

Tekst: Dunya Diercks

Lily Allen en David Harbour zijn niet meer samen. Dat meldt althans People op basis van meerdere bronnen. Het stel was sinds 2020 getrouwd.

Het zou al langer niet goed gaan met het huwelijk van de zangeres en de Stranger Things-acteur. “Haar huwelijk was aan het afbrokkelen en ze zijn uit elkaar”, vertelt een ingewijde aan People.

Paniekaanvallen

De 39-jarige zangeres liet in januari weten dat het niet goed ging met haar mentale gezondheid. Ook toen gingen er al geruchten over een breuk tussen Allen en Harbour. De zangeres zei dat ze last had van paniekaanvallen en dat het haar veel moeite kostte om interesse in dingen te tonen.