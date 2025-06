Lilo & Stitch-acteur David Hekili Kenui Bell (46) overleden

Tekst: Dunya Diercks

Acteur David Hekili Kenui Bell is op 46-jarige leeftijd overleden, meldt zijn zus op Facebook. Hij was onlangs nog te zien in de liveactionremake van de animatiefilm Lilo & Stitch. Waaraan hij is overleden, is nog onbekend.

“Met pijn in het hart moet ik delen dat mijn lieve, gulle, getalenteerde, grappige, briljante en knappe broertje David H.K. Bell vandaag zal doorbrengen in het gezelschap van onze Hemelse Vader,” schreef de zus van Bell.

Big Hawaiian Dude

In de remake van Lilo & Stitch, die gaat over de vriendschap tussen het Hawaïaanse meisje Lilo en de snoezige blauwe alien Stitch, speelde Bell de rol van ‘Big Hawaiian Dude’. Hij speelde ook het personage van Isaac in de tv-serie Hawaii Five-0 en de rol van Manu Saluni in de serie Magnum P.I. Hij is ook te horen op Kona International Airport, het grootste vliegveld op Hawaï, als de stem die alle mededelingen doet.

Beeld: Screenshot Lilo & Stitch