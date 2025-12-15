Lady Gaga pauzeert show nadat danser van podium valt

Tekst: Evelien Berkemeijer

Lady Gaga heeft haar concert in het Accor Stadium in Sydney op 13 december onderbroken nadat een van haar Mayhem Ball-dansers van het podium viel. Het podium was spekglad door de regen.

Tijdens de uitvoering van Garden of Eden gleed danser Michael Dameski van de rand. De zangeres reageerde direct, gebood de muziek te stoppen en richtte zich tot het publiek: ‘Een momentje. We hadden net een ongeluk op het podium. Alles is oké, wacht alsjeblieft even.’ Daarna sprong Lady Gaga van het podium om poolshoogte te nemen.

The show stopped for a second time during Garden of Eden after a dancer fell off stage and was injured because of the persistent rain. “If you could just give us five minutes, I just wanna get some proper grooves on the shoes of the dancers,” Lady Gaga said. pic.twitter.com/fKltrlRQJh — The Mayhem Ball (@MayhemBallTour) December 13, 2025

Val tijdens Garden of Eden

Het incident gebeurde terwijl Gaga Garden of Eden bracht. Door de regenval was het podium verraderlijk glad, waardoor Michael uitgleed en van het toneel raakte. Het moment zorgde voor een korte schrikreactie in het stadion. Zonder aarzelen maakte de zangeres met een handgebaar duidelijk dat de muziek moest stoppen. Ze sprak het publiek kort toe met de woorden: ‘Een momentje. We hadden net een ongeluk op het podium. Alles is oké, wacht alsjeblieft even.’ Vervolgens klom ze naar beneden om te controleren of haar danser in orde was.

Na de show liet Michael via zijn Instagram Story weten dat het goed met hem ging. Hij schreef dat hij “de laatste show van het jaar kon afronden” zodra hij weer overeind was gekomen, waarmee hij fans geruststelde over zijn toestand.

