Kim Kardashian zakte voor toetsen door ChatGPT

Tekst: Denise Delgado

05/11/2025

Kim Kardashian (45) geeft toe dat ze ChatGPT gebruikte tijdens haar rechtenstudie. Dat pakte niet goed uit: volgens de realityster zakte ze voor toetsen omdat de chatbot haar verkeerde antwoorden gaf. Dat laat ze in een interview met ‘Vanity Fair’ weten.

Altijd fout

“Ik gebruik het voor juridisch advies,” legt Kim uit. “Als ik het antwoord op een vraag moet weten, maak ik er gewoon een foto van en zet ik die erin.” Dat bleek echter geen goed idee. “Ze hebben het altijd fout. Daardoor zak ik voortdurend voor toetsen.”

Dan wordt Kim boos en roept ze: “Door jou ga ik zakken! Hoe voel je je daarbij?” Volgens de realityster krijgt ze dan soms een onverwacht antwoord terug: “Dan zegt ChatGPT: ‘Dit leert je om op je eigen instinct te vertrouwen. Je wist het antwoord eigenlijk al.'”

Kim volgde de afgelopen jaren een opleiding waarbij ze in de leer ging bij advocaten en rechters. De studie duurt normaal vier jaar, maar de realityster deed er zes over, mede dankzij haar digitale ‘studiehulp’.

