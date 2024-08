Kim Kardashian wil contactverbod voor beruchte stalker

Kim Kardashian wil een contactverbod voor haar vermeende stalker. Het gaat om Melvin Jeffery Conley, de man die ook actrice Emma Roberts zou hebben gestalkt, meldt entertainmentwebsite TMZ.

Kardashian heeft het verzoek woensdag ingediend. Roberts heeft Kardashian gewaarschuwd voor de man.

Conley zou in mei hebben ingebroken in Roberts’ huis en haar vaste telefoon hebben gebruikt om haar mobiel te bellen. Roberts miste de oproep, maar zag dat het belletje uit haar huis kwam. Toen ze terugbelde, nam Conley op. De volgende dag zou Conley naar het huis van Kardashians moeder Kris Jenner zijn gegaan, waar hij zei dat hij een afspraak had met de realityster. Later stond hij ook voor de deur van Kardashians huis in Malibu.

De man heeft een contactverbod van vijf jaar tegen Roberts gekregen.