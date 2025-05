Kim Kardashian is klaar om overvallers ‘recht in de ogen te kijken’

Tekst: Dunya Diercks

Volgens de advocaten van Kim Kardashian is ze klaar om de daders van de gewapende overval waar ze in 2016 in Parijs slachtoffer van werd, “recht in de ogen te kijken”, melden ze aan het Franse persbureau AFP.

Kim is op 13 mei in de rechtbank in Parijs aanwezig om een getuigenverklaring af te leggen tegen de in totaal tien verdachten. “Ze is vastbesloten om de rechtszaak persoonlijk bij te wonen en degenen die haar hebben aangevallen te confronteren. Ze zal dit met waardigheid en moed doen”, aldus haar advocaten. De zaak is eind april van start gegaan en zal tot 23 mei duren.

De realityster werd tijdens het incident in haar hotelkamer onder schot gehouden, vastgebonden en beroofd. De daders maakten een fortuin aan juwelen buit.