Jennifer Aniston blikt terug op scènes uit haar carrière

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de terugkerende serie van Vanity Fair, waarin bekende acteurs reageren op scènes die ze zelf hebben gespeeld, is het dit keer Jennifer Aniston die aan de beurt is. Ze bespreekt hoogtepunten uit haar lange carrière, van haar iconische rol in Friends tot rollen in films zoals Along Came Polly.

Jennifer Aniston deelt openhartig haar herinneringen en geeft een blik achter de schermen. Ze legt uit welke momenten spontaan ontstonden en waarom sommige scènes volgens haar zo goed aansloegen bij het publiek. Ook vertelt ze over de bijzondere betekenis van Friends in haar leven. Bekijk de video hier:

FOTO: ANP