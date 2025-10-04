Jennifer Aniston

Jennifer Aniston blikt terug op scènes uit haar carrière

Tekst: Evelien Berkemeijer

04/10/2025

In de terugkerende serie van Vanity Fair, waarin bekende acteurs reageren op scènes die ze zelf hebben gespeeld, is het dit keer Jennifer Aniston die aan de beurt is. Ze bespreekt hoogtepunten uit haar lange carrière, van haar iconische rol in Friends tot rollen in films zoals Along Came Polly.

Jennifer Aniston deelt openhartig haar herinneringen en geeft een blik achter de schermen. Ze legt uit welke momenten spontaan ontstonden en waarom sommige scènes volgens haar zo goed aansloegen bij het publiek. Ook vertelt ze over de bijzondere betekenis van Friends in haar leven. Bekijk de video hier:

Lees ook: Jennifer Aniston werd jaren gestalkt door man die haar hek ramde

FOTO: ANP

Uit andere media

Party Koningin Maxima Bezoekt Hotelschool School Vanwege Het 75 Jarig

Koningin Máxima aanwezig bij 75-jarig jubileum Hotel Management School Maastricht

Koningin Máxima was aanwezig bij de feestelijke viering van het 75-jarig jubileum van de Hotel Management School Maastricht. Ze werd ontvangen door studenten, docenten en alumni, en nam deel aan toespraken waarin de rijke geschiedenis van de opleiding, haar internationale ambitie en toewijding aan gastvrijheid werden benadrukt. Koningin Máxima maakte kennis met de rijke historie…
Weekend Het Zonnetje In Huis Coby Timp

Mevrouw De Vries uit Het Zonnetje in Huis op 97-jarige leeftijd overleden

Coby Timp, beter bekend als ‘mevrouw De Vries’ uit de populaire tv-serie Het Zonnetje in Huis, is op 23 september op 97-jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart vond donderdag 2 oktober in besloten kring plaats op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam.
Vriendin introveet extravert

Ben jij introvert? Dit kun je leren van extraverten

Je houdt niet van de spotlight, denkt eerst na voordat je iets zegt, en krijgt energie van rust. Klinkt herkenbaar? Dan ben je waarschijnlijk eerder introvert dan extravert – en daar is niks mis mee. Maar laten we eerlijk zijn: de wereld lijkt soms gemaakt voor mensen die zichzelf makkelijk verkopen, overal hun mening geven en van elk gesprek een show maken.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien