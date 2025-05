Janet Jackson straalt tijdens eerste tv-optreden in 7 jaar

BN'ers

Martin Garrix (29) opnieuw rijkste bekende jonge miljonair

Dj Martin Garrix is pas 29 jaar, maar is opnieuw de rijkste bekende jonge miljonair van Nederland. Met een geschat vermogen van maar liefst 56 miljoen euro schittert hij op plaats 32 in de twintigste editie van de Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs van zakenblad Quote. Hij is niet de enige Nederlandse dj met een...