Jamie Foxx in tranen tijdens eerbetoon awardshow: ‘Zal mijn tweede kans niet afslaan’

Tekst: Dunya Diercks

Jamie Foxx kreeg tijdens de BET (Black Entertainment Television) Awards de Ultimate Icon Award uitgereikt. Dat hij twee jaar na zijn beroerte zo’n belangrijke oeuvre-award in ontvangst mag nemen, raakte hem diep.

“Ik moet eerlijk zijn, toen ik de ‘in memoriam’ zag, dacht ik: ‘Man, dat had ik kunnen zijn’,” zei de 57-jarige zanger en acteur geëmotioneerd. “Ik weet niet waarom ik heb meegemaakt wat ik heb meegemaakt, maar ik weet dat ik mijn tweede kans niet zal afslaan.”

Bekijk zijn speech hieronder:

Legendary Hollywood actor Jamie Foxx was honoured with the Ultimate Icon Award at the 2025 #BETAwards and the moment hit deep. During his emotional acceptance speech, Foxx couldn’t help it but let out tears of triumph. THR#RaquelFord #JamieFoxx #BET #BETAwards pic.twitter.com/R0wIpj91rT — Raquel Ford Media (@raquelfordmedia) June 10, 2025

De acteur heeft ook een muzikale carrière en scoorde meerdere hits, waaronder Gold Digger, met Ye West, en Blame It. Jamie kreeg na zijn speech ook nog een muzikaal eerbetoon van onder meer Jennifer Hudson en Ludacris.

‘Herinner me twintig dagen niet’

Lange tijd hield Jamie geheim waarom hij twee jaar terug met gierende banden naar het ziekenhuis werd gebracht en vervolgens lange tijd uit de roulatie was. Pas in zijn Netflixspecial Jamie Foxx: What Had Happened Was… deed hij uit de doeken dat hij bijna was bezweken aan een hersenbloeding. De acteur vertelde dat hij voor zijn beroerte veel last had van hoofdpijn. “Voordat ik aspirine kon nemen, was ik weg. Ik herinner me twintig dagen niet”.

Zijn zus Deidra Dixon was degene die hem – net op tijd – naar het ziekenhuis bracht. Daar vertelde een dokter haar dat Foxx een “bloeding in zijn hersenen had die leidde tot een beroerte”, en dat hij meteen onder het mes moest.

‘Ergste jaar van zijn leven’

Na de operatie zei de dokter tegen Jamie’s zus dat hij mogelijk volledig zou herstellen, maar dat het “het ergste jaar van zijn leven” zou worden. “En dat was het ook.” Hij kon niet geloven dat hij, nog jong en fit, zomaar een beroerte kreeg. “Dat is iets voor oude mannen”, dacht hij. Eén eigenschap hield hem tijdens die zware periode overeind, vertelde hij. “Het enige waaraan ik kon vasthouden was mijn gevoel voor humor. Als ik grappig kon blijven, kon ik blijven leven.”