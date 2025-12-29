Icoon Brigitte Bardot op 91-jarige leeftijd overleden

Tekst: Dunya Diercks

De Franse actrice Brigitte Bardot is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Fondation Brigitte Bardot zondag bekendgemaakt. De aankondiging komt kort nadat Bardot haar fans nog had gerustgesteld, na twee ziekenhuisopnames in korte tijd.

In een verklaring laat de stichting weten met groot verdriet afscheid te nemen van haar oprichtster en presidente. Bardot wordt daarin omschreven als een wereldwijd icoon van film en muziek, die er bewust voor koos haar succesvolle carrière achter zich te laten om zich volledig te wijden aan de bescherming van dieren. Over de precieze omstandigheden van haar overlijden deed de stichting geen mededelingen.

Bardot begon haar loopbaan als balletdanseres, maar groeide in de jaren vijftig uit tot een van de grootste filmsterren van Frankrijk en ver daarbuiten. In 1956 brak ze internationaal door met Et Dieu… créa la femme, een film die haar status als sekssymbool definitief vestigde. In 1960 speelde ze Dominique Marceau in La Vérité, een Oscar-genomineerd drama over twee zussen die verwikkeld raken in een liefdesconflict. In 1973 nam Bardot afscheid van de filmwereld.

Vier keer getrouwd

Haar privéleven stond vaak net zo in de schijnwerpers als haar werk. Bardot was vier keer getrouwd, onder meer met regisseur Roger Vadim, acteur Jacques Charrier, met wie zij een zoon kreeg, en miljonair Gunter Sachs. In 1992 trouwde zij met Bernard d’Ormale, een politicus met extreemrechtse opvattingen.

Omstreden figuur

Na haar afscheid van de cinema ontpopte Bardot zich tot een onvermoeibare dierenrechtenactiviste. Ze voerde felle campagnes tegen onder meer de zeehondenjacht en werkte samen met organisaties als Sea Shepherd. Tegelijkertijd bleef ze een omstreden figuur. Haar uitspraken over immigratie, de islam en homoseksualiteit leverden haar veel kritiek op. In 2025 sprak zij bovendien openlijk haar steun uit voor filmmaker Gérard Depardieu, die door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Beeld: Getty Images