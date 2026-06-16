Heeft Tom Holland nu écht zijn huwelijk met Zendaya bevestigd? Deze ene zin zegt alles

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tom Holland lijkt in een nieuw coververhaal van Esquire magazine te hebben bevestigd dat hij en Zendaya zijn getrouwd. De acteur reageerde daarin op de ophef rond AI-beelden van hun vermeende bruiloft en gaf een veelzeggend antwoord.

De speculaties lopen al sinds januari, nadat stylist Law Roach op de rode loper van de Golden Globes zei dat de bruiloft ‘al had plaatsgevonden’ en ‘het klopt’. Zendaya ging tijdens haar promotietour voor The Drama niet in op een huwelijk, maar sprak wel over de nepbeelden die rondgingen. Nu heeft ook Tom Holland iets gezegd…

Familie was erbij

In het interview met Esquire kreeg Holland de vraag of hij familieleden berichten moest sturen over de virale AI-trouwfoto’s. Zijn antwoord was kort: ‘Nee, want ze waren er allemaal.’ Toen de interviewer zei niet te weten dat de bruiloft al had plaatsgevonden, reageerde Holland opnieuw duidelijk: ‘Daarover krijg je niets meer te horen.’

Zendaya over de AI-foto’s

Zendaya vertelde in maart bij Jimmy Kimmel dat veel mensen dachten dat de beelden echt waren. ‘Ik was gewoon op pad en mensen zeiden: ‘Oh mijn God, jullie trouwfoto’s zijn prachtig.’’ Daarna zei ze: ‘En ik zei zoiets van: ‘Schat, het zijn AI-foto’s. Ze zijn niet echt’’. Volgens Zendaya waren ook mensen in haar omgeving erin getrapt en boos omdat ze geen uitnodiging hadden gekregen.

Holland noemt Zendaya zijn soulmate

Over zijn relatie sprak Tom lovend. Hij zei dat hun werk stressvol kan zijn en dat het fijn is om een solide relatie te hebben die standhoudt. ‘Dus, voor mij heb ik mijn soulmate gevonden. Ze is mijn beste vriendin, en ik ben gelukkiger dan ooit als ik bij haar ben, maar ik heb me ook nog nooit zo gesteund en veilig gevoeld. Punt uit.’

Toekomst bij Spider-Man

Holland sprak in hetzelfde interview ook over zijn toekomst binnen Spider-Man. Hij wil lang genoeg blijven om het stokje uiteindelijk over te dragen aan een nieuwe acteur, zoals Robert Downey Jr. hem ooit begeleidde binnen het Marvel Cinematic Universe. Als mogelijke opvolger noemde hij Owen Cooper: ‘Owen Cooper zou geweldig zijn’.

Dit zei Zendaya er eerder over:

BRON: VARIETY