Haar zwangerschap gaf Jennifer Lawrence een andere kijk op naaktscènes

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens haar promotietour voor de film Die My Love schoof Jennifer Lawrence aan bij de podcast Las Culturistas. Daar vertelde de actrice dat ze tijdens de opnames, terwijl ze zwanger was van haar tweede kind, naakt voor de camera stond. Die periode zorgde ervoor dat ze zich minder druk maakte over haar uiterlijk en losser omging met naaktheid.

Jennifer Lawrence gaf aan dat ze tegenwoordig veel vrijer tegenover naaktheid staat dan vroeger. Waar ze eerder nog diëten volgde en trainde om er op beeld zo goed mogelijk uit te zien, voelde ze tijdens de opnames geen behoefte om daarmee bezig te zijn. Volgens haar nam haar zwangerschap veel van haar ijdelheid weg.

Zwangerschap als keerpunt

Tijdens een recente vertoning van Die My Love vertelde Lawrence dat zwanger zijn haar houding tegenover naaktheid veranderde. ‘Ik geef niet om naaktheid. Ik ben er niet gevoelig voor,’ zei ze. ‘Ik wilde dat Lynne artistiek totale vrijheid zou hebben… Ik denk dat zwanger zijn veel van, zoals, ijdelheidsangst heeft weggenomen.’ Ze benadrukte dat ze niet bezig was met hoe ze eruitzag op beeld, maar vooral met het werk zelf.

Lees ook: ‘Jennifer Lawrence voor tweede keer moeder geworden’

Jennifer Lawrence laat het los

De actrice vertelde dat ze vroeger veel strenger voor zichzelf was, zeker bij haar eerdere film No Hard Feelings. ‘Vóór No Hard Feelings was ik op dieet en at ik geen koolhydraten en trainde ik,’ zei ze. Dat vergelijkt ze met haar houding tijdens de film Die My Love: ‘Ik was zwanger. Dus, wat ging ik doen? Niet eten? Ik werkte vijftien uur per dag. Ik was gewoon moe…’

Echtheid boven perfectie

De actrice weigerde bovendien om haar lichaam digitaal te laten bijwerken. ‘Ik herinner me dat ze een close-up van cellulitis stuurden en zeiden: “Wil je dat we dit bijwerken?” En ik had zoiets van: “Nee. Dat is een reet.”’ Volgens haar hoort dat bij de eerlijkheid die ze tegenwoordig belangrijk vindt in haar werk.

BRON: VARIETY FOTO: THESTEWARTOFNY/FILMMAGIC