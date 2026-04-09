George Clooney fel nadat Trump-regering zijn acteerwerk ‘oorlogsmisdaad’ noemt

Tekst: Evelien Berkemeijer

George Clooney heeft fel gereageerd op een beledigende uithaal vanuit het Witte Huis. De acteur kreeg die naar zijn hoofd geslingerd nadat hij kritiek had geuit op president Donald Trump.

De Trump-regering noemde zijn acteerwerk een ‘oorlogsmisdaad’, waarop George Clooney duidelijk reageerde. Volgens hem is dit juist een moment voor een serieus debat over oorlog, menselijk leed en internationale veiligheid. Ook sprak hij zijn zorgen uit over de toekomst van de NAVO.

Witte Huis haalt uit naar Clooney

De rel ontstond nadat George Clooney president Donald Trump had bekritiseerd om diens dreigementen richting Iran. In een verklaring aan The Independent reageerde communicatiedirecteur Steven Cheung daar hard op. Hij zei: ‘De enige die oorlogsmisdaden begaat, is George Clooney met zijn vreselijke films en vreselijke acteertalent.’

Clooney spreekt van kinderachtig schelden

Clooney liet het daar niet bij en reageerde in een verklaring die Variety in handen kreeg. Daarin wees de acteur op de ernst van de internationale situatie en haalde hij uit naar de toon van het Witte Huis. Hij zei: ‘Families verliezen hun dierbaren. Kinderen zijn levend verbrand. De wereldeconomie staat op scherp. Dit is een tijd voor een krachtig debat op het hoogste niveau. Niet voor kinderachtig schelden. Ik begin. Er is sprake van een oorlogsmisdaad ‘wanneer er de intentie is om een natie fysiek te vernietigen’, zoals gedefinieerd in het Genocideverdrag en het Statuut van Rome. Wat is het verweer van de regering? Behalve mij een mislukte acteur noemen, waar ik het graag mee eens ben, aangezien ik in Batman and Robin heb gespeeld?.’

Uitspraken in Italië

De acteur had zijn kritiek op Trump eerder geuit tijdens een toespraak voor 3000 middelbare scholieren op een evenement van de Clooney Foundation for Justice in Cuneo, meldde ANSA. Daar zei George: ‘Sommigen zeggen dat Donald Trump prima is. Maar als iemand zegt dat hij een beschaving wil vernietigen, is dat een oorlogsmisdaad. Je kunt nog steeds het conservatieve standpunt steunen, maar er moet een grens van fatsoen zijn, en die mogen we niet overschrijden.’

Ook zorgen over NAVO

Naast zijn kritiek op Trump sprak Clooney ook zijn bezorgdheid uit over de NAVO. Volgens hem heeft het bondgenootschap een grote rol gespeeld in de veiligheid van Europa en de rest van de wereld. George zei daarover: ‘Ik maak me zorgen over de NAVO. Het heeft ervoor gezorgd dat Europa, maar ook de rest van de wereld, veilig is geweest. Het ontmantelen van een dergelijke instelling baart me zorgen. Afgezien van vele fouten, geloof ik dat de VS (met de NAVO) ook veel buitengewone dingen hebben gedaan die de tand des tijds hebben doorstaan.’