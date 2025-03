Dít is hoe Justin Bieber zijn 31e verjaardag heeft gevierd

De vrolijke beelden volgen op weken van speculaties over Justins gezondheid. Fans maakten zich zorgen om zijn vermoeide uiterlijk en er gingen geruchten over drugsgebruik. Vorige week liet zijn woordvoerder echter weten dat de zanger ‘gelukkiger dan ooit’ is.

Op het kiekje houden Justin en zijn vrouw Hailey hun zes maanden oude baby vast, gekleed in een knalgroene onesie. De foto’s hieronder tonen de zanger lachend met vrienden en knuffelend met Hailey op de vloer van een huis. Op de foto met hun zoontje is Justin samen met Hailey te zien die hun zes maanden oude baby vasthoudt. Hailey deelde op haar beurt een foto waarop ze haar man van achteren omhelst, terwijl hij lijkt te werken aan nieuwe muziek.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise