Dieven jatten onuitgebrachte muziek van Beyonce uit auto

Tekst: Dunya Diercks

Dieven hebben meerdere belangrijke spullen van Beyoncé uit een huurauto van twee van haar werknemers gejat. Het gaat om onder andere nog onuitgebrachte muziek, die op een harde schijf stond, plus setlijsten en plannen van eerdere shows en toekomstige shows.

De diefstal vond plaats op 8 juli, meldt The Hollywood Reporter: twee dagen voor haar vier optredens in het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Amerika. Behalve Beyoncé’s materiaal zijn er ook AirPods, MacBooks en kleding meegenomen.

Via Find Me, een app waarmee je verloren Apple-producten kunt opsporen, is mogelijk de locatie van de dief of dieven gelokaliseerd, aldus de politie. Ook zijn er vingerafdrukken op de huurauto gevonden en er zijn ook videobeelden van het incident. Vooralsnog is er nog niemand opgepakt, maar en is wel al een arrestatiebevel uitgegeven. Wordt dus vervolgd…

Scheefhangende auto

Dit is niet de enige tegenslag voor Beyoncé tijdens haar Cowboy Carter Tour. Eind vorige maand moest de zangeres onverwacht haar show onderbreken toen de vliegende auto waarin ze over haar publiek zweeft, plots scheef kwam te hangen. De show werd direct stilgelegd en de hangende auto werd voorzichtig teruggehesen naar het podium. Een zichtbaar opgeluchte Beyoncé bedankte na het griezelige incident haar fans: “Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie liefde voor mij. Als ik ooit val, dan weet ik dat jullie me zullen opvangen.”