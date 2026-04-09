Deze acteur kon gigantische studieschuld aflossen door HBO Max-serie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Patrick Ball heeft in een openhartig interview verteld hoeveel The Pitt voor hem heeft betekend. De acteur, die in de HBO Max-serie Dr. Frank Langdon speelt, kon dankzij zijn rol een studieschuld van maar liefst $80.000 aflossen.

Tijdens een gesprek met Cultured magazine barstte Patrick Ball in tranen uit toen hij terugdacht aan dat moment. De acteur noemde het afbetalen van zijn lening een keerpunt in zijn leven, zeker omdat hij er lange tijd van overtuigd was dat die schuld hem altijd zou blijven achtervolgen.

Emotioneel moment

Patrick zei: ‘Ik heb mijn studieleningen ongeveer drie maanden na het begin van The Pitt afbetaald, en dat was een heel diepgaand moment omdat ik dacht dat ik ermee zou sterven. Het is een enorme last om te dragen, en veel mensen dragen het. Ik had $80.000 schulden en had een reeks mislukte relaties doorgemaakt waarin mijn financiële onzekerheid een echt probleem was. Ik dacht gewoon dat dat mijn leven voor altijd zou zijn, en dat is echt een zwaar gevoel om mee te leven.’

Schuldenvrij

Voor Patrick voelde het aflossen van die schuld als een overwinning die niemand hem meer kon afnemen. Hij vertelde: ‘Terwijl ik die studieleningen afbetaalde en weer op nul kwam, dacht ik: “Man, als deze show werkt, geweldig. Als het niet werkt, kunnen ze dat niet van me afnemen. Ik ben schuldenloos.” Geen terugdraaiing daarop.’ Intussen leverde zijn rol in The Pitt hem ook een nominatie op voor een Critics’ Choice Television Award voor beste mannelijke bijrol in een dramaserie, terwijl hij met de ensemblecast een SAG Award won.

Moeizame jaren

Voor zijn doorbraak in The Pitt dacht Ball serieus na over een leven buiten Hollywood. ‘De financiële vooruitzichten kunnen somber zijn. Ik was op zoek naar een afrit,’ vertelde hij, terwijl hij ook onthulde dat de vader van zijn toenmalige vriendin hem probeerde over te halen om bij de FBI te gaan. Toen hij later naar New York verhuisde, had hij vier banen tegelijk. ‘Ik werkte in een koffiehuis, ik werkte in een restaurant, ik werkte als garderobeassistent voor And Just Like That, ik volgde deze corporate coachingseminars,’ zei Ball. ‘Ik denk niet dat ik dit verhaal ooit aan iemand heb verteld, maar ik gaf seminars waar ze me naar Blackrock, Blackstone en Goldman Sachs haalden, en ze wilden deze jonge bestuurders leren hoe ze moeilijke gesprekken moesten voeren, à la hoe je iemand ontslaat. Ze haalden mij erbij als acteur zodat deze bestuurders konden oefenen met het ontslaan van iemand. Dus ik ben vaker ontslagen dan wie dan ook die je ooit hebt ontmoet, dat beloof ik je. Ik ben duizenden keren ontslagen. En toen kwam de oproep voor The Pitt binnen en was alles anders.’

Bron: Variety