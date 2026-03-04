David Beckham feliciteert jarige zoon en schrijft ‘ik hou van je’ ondanks ruzie

Tekst: Evelien Berkemeijer

David Beckham heeft zijn zoon Brooklyn ondanks een familieruzie toch publiekelijk gefeliciteerd met zijn verjaardag.

De oud-voetballer plaatste twee Instagram stories voor de jarige Brooklyn. Opvallend, omdat de spanningen tussen Brooklyn en zijn ouders al langer spelen en recent nog openlijk naar buiten kwamen. David Beckham liet daarbij ook weten dat hij van zijn zoon houdt.

Lees ook: Brooklyn Beckham spaart ouders niet in vernietigende verklaring

David en Brooklyn Beckham communiceren via Instagram

Brooklyn sprak in januari uitgebreid over zijn familie in een lang statement dat hij via Instagram stories deelde. Hij stelde dat hij jarenlang zweeg, maar zich uiteindelijk genoodzaakt voelde om toch te reageren. Volgens Brooklyn probeerden David en Victoria zijn relatie met Nicola Peltz al vóór de bruiloft te saboteren en is dat daarna nooit gestopt. Ook schreef hij dat zijn ouders in zijn jeugd sterk gericht zouden zijn geweest op het perfecte plaatje voor de media.

Felicitatie ondanks verwijdering tattoo

De ruzie kreeg later opnieuw aandacht toen Brooklyn een tatoeage, die ooit bedoeld was als ode aan David, liet aanpassen. Toch weerhield dat David er niet van om de verjaardag van zijn zoon te markeren met felicitaties via stories. Of die warme boodschap iets verandert aan de situatie binnen de familie, moet de komende tijd blijken.

Foto: Getty Images