Brooklyn Beckham verwijst naar familieruzie in WK-reclame

Tekst: Ruth Smeets

Brooklyn Beckham (27) lijkt in een nieuwe reclame subtiel te verwijzen naar de ruzie met zijn familie. De zoon van David en Victoria Beckham is te zien in een campagne van bezorgdienst DoorDash rond het WK voetbal.

In de video zit Brooklyn op de bank met kaartjes voor het WK in zijn hand. ‘Jullie vragen je waarschijnlijk af waarom ik het WK 2026 vanuit huis kijk. Het is niet dat ik geen tickets had’, zegt hij. Daarna vervolgt hij: ‘Maar dat is een lang verhaal.’

Reclame roept veel reacties op

De commercial kwam online kort nadat David aanwezig was bij de openingsfestiviteiten van het WK in Los Angeles. Brooklyn was daar niet bij. Ook ontbrak hij als enige gezinslid bij de ceremonie waarbij David een ster kreeg op de Hollywood Walk of Fame. Onder de video reageren veel mensen kritisch. Volgens sommige volgers gebruikt Brooklyn de ruzie met zijn familie om aandacht te trekken. Anderen vinden juist dat hij op een luchtige manier met de situatie omgaat.

Tekst gaat verder onder de video.

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De spanningen binnen de familie Beckham zijn al langere tijd onderwerp van gesprek. Brooklyn beschuldigde zijn ouders onlangs op sociale media van pogingen om zijn relatie met zijn vrouw Nicola Peltz tegen te werken. Ook schreef Brooklyn dat zijn ouders volgens hem te veel bezig zijn met publiciteit en het imago van de familie. Hij zei daarbij dat hij voor het eerst in zijn leven voor zichzelf opkomt.

Ouders blijven stil

David en Victoria hebben niet inhoudelijk gereageerd op de beschuldigingen van hun zoon. Wel verschenen ze de afgelopen tijd regelmatig met hun andere kinderen bij publieke evenementen. Door de nieuwe reclame is de familieruzie opnieuw volop onderwerp van gesprek. Of Brooklyn later nog meer uitleg geeft over de video, is niet bekend.