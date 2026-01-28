Boris Becker botst met De Volkskrant over Jinek-vragen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het gesprek dat De Volkskrant had met Boris Becker begon stroef en eindigde met extra spanning zodra de naam Eva Jinek viel. De voormalig tennisster voelde zich in een eerdere tv-uitzending niet gerespecteerd en zette ook in het kranteninterview duidelijke grenzen.

De aanloop naar het gesprek van De Volkskrant met Boris Becker was al ongemakkelijk. Over de duur van het interview was een misverstand: de afspraak was drie uur voor het gesprek en één uur voor fotografie, terwijl Boris dacht dat het andersom zou zijn. Na tussenkomst van de uitgever kregen de interviewers uiteindelijk twee uur spreektijd.

Lees ook: Boris Becker bij Vandaag Inside over gesprek bij Eva Jinek: ‘Voelde me berecht’

Spanning rond Eva Jinek

De sfeer verschoof zodra de naam Eva Jinek ter sprake kwam. Boris noemde krantenkoppen ‘niet de waarheid’ en zei: ‘Ik voelde me niet gerespecteerd door Eva Jinek, want uiteindelijk praat je over mijn inmiddels 25-jarige dochter. Alleen maar omdat ik beroemd ben, geeft dat je toch niet het recht om mij of mijn dochter niet te respecteren?’ Toen De Volkskrant doorvroeg naar het onderwerp bij Jinek, het ‘spermaroofverhaal’, maakte hij aan de krant duidelijk dat hij er niet over wilde doorgaan: ‘Het was niet respectvol. Waarom zou je iemand die in je show zit niet willen respecteren? Dat is toch niet cool? Hetzelfde geldt voor jou. Als je geen vragen meer hebt over het boek, vind ik het prima om dit interview te beëindigen.’

Grenzen van het gesprek

De Volkskrant plaatst in het artikel de kanttekening dat bij Jinek niet is afgesproken dat het gesprek enkel over het boek zou gaan. In het interview verdedigt de krant de vragen richting Boris: ‘Een interview gaat altijd over meer dan een boek en deze affaire heeft een enorme impact op je leven gehad.’ Uiteindelijk wordt besloten de affaire vooral te behandelen in de context van de ontwikkeling die Boris doormaakte tijdens zijn gevangenisstraf, om het gesprek inhoudelijk voort te zetten.

Eerder uitte Boris Becker zich bij Vandaag Inside al over het interview, bekijk dat fragment hier:

Bron: De Volkskrant. Foto: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images