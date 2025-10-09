Boris Becker bij Vandaag Inside over gesprek bij Eva Jinek: ‘Voelde me berecht’

Boris Becker vertelde woensdagavond openhartig over zijn leven bij zowel Eva Jinek als Vandaag Inside. De voormalig tennisser sprak over zijn verleden, zijn boek en de periode in de gevangenis. Toch liet hij bij Vandaag Inside weten dat hij zich bij Eva berecht voelde.

Bij Eva Jinek ging het gesprek met Boris Becker aanvankelijk over het effect van succes op jonge leeftijd. Later stelde Eva Jinek een vraag over de affaire in 1999, waaruit zijn buitenechtelijke dochter werd geboren. Boris reageerde daarop met de woorden: ‘We hebben een goede band, ik ben blij dat ik deze zogenaamde fout heb gemaakt. Hoe vind je die?’ Het publiek reageerde met applaus, maar online vonden velen de vraag van Eva te direct.

Gesprek met Boris Becker bij Eva

In het vervolg van het interview bespraken Boris en Eva zijn financiële problemen, zijn scheiding, het faillissement en de periode in de gevangenis. Eva somde de gebeurtenissen op, waarop Boris aangaf dat het leek alsof alles in korte tijd was gebeurd, terwijl er twintig jaar tussen zat. Hij erkende zijn fouten en vertelde dat de gevangenis een enge ervaring was. Toen Eva hem confronteerde met pokeravonden in de gevangenis, die zijn schulden vergrootten, zei Boris dat het slechts om een klein bedrag ging en dat hij niet besefte dat er geld op het spel stond.

Boris Becker bij een fotomoment ter promotie van zijn boek in Amsterdam

Ontvangst bij Vandaag Inside

Later schoof Boris aan bij Vandaag Inside. Daar werd hij hartelijk ontvangen door Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Wilfred grapte dat Boris nu deel uitmaakte van de bende van Vandaag Inside, terwijl René vertelde dat hij speciaal aanwezig was omdat hij met Boris was opgegroeid en al zijn wedstrijden had gevolgd. Boris sprak over zijn boek en over zijn derde vrouw Lilian, die in het publiek zat en aan wie hij het boek deels opdroeg. Hij vertelde dat hij het belangrijk vond om onjuiste verhalen over zijn leven recht te zetten door zijn eigen waarheid te delen.

Ongemakkelijk bij Jinek

Na een tijd vroeg Wilfred of Boris had genoten van zijn bezoek aan Eva Jinek. Boris wachtte even voordat hij antwoordde: ‘Het was heel anders. Ik voelde me daar een beetje berecht.’ Hij zei dat het gesprek bij Vandaag Inside ‘echter’ aanvoelde, meer vanuit de onderbuik. Over de vraag van Eva Jinek over zijn dochter merkte hij op dat het geen onderdeel was van zijn boek en daarom volgens hem niet nodig was. Bekijk hier het gesprek:

Nog meer lovende woorden voor Vandaag Inside

Later benoemt Boris Becker dat hij Vandaag Inside uniek en echt vindt. Hij geef aan dat het niet als een show aanvoelt en dat de mannen zijn wie ze echt zijn en dat dat het geheim van hun succes is: ‘Mensen zijn niet dom, ze kijken jullie en zien dat dit jullie mening is. Of die populair is of niet.’ Als hij weggaat grappen de VI-mannen dat ze hem flink hebben aangepakt.

