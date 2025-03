Bloedmooie Eva Longoria: ik was het lelijke eendje van mijn familie

Tekst: Dunya Diercks

Eva Longoria (50) wordt gezien als één van de knapste actrices in Hollywood, maar dat was vroeger héél anders, beweert ze in een interview met het Amerikaanse tv-programma Today.

De actrice, die bekend werd door haar hoofdrol als Gabrielle Solis in de hitserie Desperate Housewives (tussen 2004 en 2012) en recentelijk haar derde Screen Actors Guild Award won voor haar rol in het vierde seizoen van de tv-serie Only Murders in the Building, zegt: “Ik was de performer in mijn familie, omdat ik het lelijke eendje was. Daar is bewijs van, mocht dat nodig zijn. Mijn drie zussen leken allemaal op elkaar, ze waren allemaal blond. Ik wist dat ik niet de mooiste was, dus ik besloot dat ik dan maar de grappigste moest zijn. Ik word de slimste.”