Binnenkijken: Graham Norton zet zijn twee prachtige panden in Londen en New York te koop

Tekst: Dunya Diercks

Presentator Graham Norton heeft vlak achter elkaar twee van zijn huizen te koop gezet: een statig pand in Londen én een koetshuis in Manhattan, New York. Dat betekent dat iedereen éven heerlijk bij Graham binnen kan gluren.

Zijn pand in London ligt aan de Theems en moet bijna zes miljoen euro opbrengen. Deze villa kocht de 62-jarige presentator ruim twintig jaar geleden. Graham zei over het huis, dat vier slaapkamers, vijf badkamers en een privé- en gedeelde tuin heeft, dat de verkoop ervan hem niet in de koude kleren is gaan zitten. “Ik weet dat ik het zal gaan missen om wakker te worden aan de rivier met de open lucht en voorbijvarende boten, maar het leven gaat door, en ik ook. Het is een bijzonder plekje en ik hoop een koper te vinden die net zoveel van deze plek zal houden als ik heb gedaan.”

Zijn koetshuis in New York staat te koop voor bijna vijf miljoen euro. Hij kocht het in 2002 van supermodel Claudia Schiffer zodat hij daar een pied-à-terre had om in te verblijven voor zijn klussen in Amerika. Het pand heeft zes slaapkamers, verdeeld over drie verdiepingen. Hij vertelde The New York Times eerder dat hij van plan was om zich na zijn pensioen in New York te vestigen, maar door zijn huwelijk met de Schotse filmmaker Jono McLeod in 2022 zijn de plannen veranderd en wil hij liever in het Verenigd Koninkrijk blijven.

Meerdere panden

Fans speculeren dat de presentator, die onlangs pauze nam van zijn populaire The Graham Norton Show, de huizen moet verkopen omdat zijn inkomsten gedaald zouden zijn. Of, speculeren zij, misschien bereidt hij zich voor op zijn pensioen? Hoe dan ook: Graham heeft nog huizen zat. Als deze twee panden verkocht zijn, is hij nog de trotse eigenaar van een prachtig appartement in het ONE Blackfriars building in Londen, een beeldig pand in West Cork, Ierland én een villa in Bexhill on Sea, Sussex.