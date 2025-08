BBC-presentator beschuldigd van twee gevallen van verkrachting

Tekst: Dunya Diercks

De Britse presentator Jay Blades is aangeklaagd voor twee gevallen van verkrachting, aldus Britse media. Blades is vooral bekend als presentator van het BBC-programma The Repair Shop. De zaak gaat op 13 augustus van start.

Vorig jaar werd de presentator ook al beschuldigd van wangedrag. Volgens rechtbankdocumenten ging dat onder meer om “fysieke en emotionele mishandeling”. Die aanklacht had volgens Sky News te maken met zijn voormalige vrouw Lisa Zbozen. Blades en Zbozen trouwden in 2022 met elkaar, in mei van 2024 kwam er een einde aan hun relatie.

Koning Charles te gast

Blades was sinds 2017 de presentator van The Repair Shop, waarin ambachtslieden voorwerpen met sentimentele waarde voor de eigenaar weer nieuw leven proberen in te blazen. Het programma is al jarenlang een hit bij kijkers en zelfs koning Charles is fan: hij was ooit te gast in het programma.

De presentator zette zich in voor de liefdadigheidsinstellingen van Charles en kreeg in 2021 zelfs een koninklijke onderscheiding. Na de beschuldigingen stopte hij als presentator van The Repair Shop en legde hij zijn werk voor de liefdadigheidsinstellingen van Charles neer.

Schering en inslag

Beschuldigingen van wangedrag van BBC-presentatoren zijn de afgelopen jaren schering in inslag. Zo werd de alom gerespecteerde nieuwslezer Huw Edwards veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf in een kinderpornozaak. Ook werden de twee presentatoren van kookwedstrijd Masterchef ontslagen: Gregg Wallace werd door meerdere personen beschuldigd van wangedrag en zijn collega John Torode werd beschuldigd van racistische uitingen.