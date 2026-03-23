Barry Keoghan wil door online haat ‘niet meer naar buiten’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Oscar-genomineerd acteur Barry Keoghan zegt dat online haat over zijn uiterlijk zo ver gaat dat het zijn dagelijks leven en werk beïnvloedt.

De Ierse acteur vertelt dat hij zich steeds vaker terugtrekt uit het publieke leven. Volgens Barry Keoghan is de stroom aan haatreacties zo groot geworden dat hij zelfs minder zin heeft om nog op het scherm te verschijnen.

Trek uit het publieke leven

Barry Keoghan zei in gesprek met SiriusXM-presentator Ben Harlum dat hij sociale media in 2024 al verliet vanwege de online haat, maar dat de impact daarvan nog altijd voelbaar is. Hoewel er volgens hem ook ‘zo lief’ gereageerd wordt, overheerst geregeld de negatieve kant. ‘Er is veel haat online. Er wordt veel misbruik gemaakt van hoe ik eruitzie’, aldus de acteur. Volgens Barry is dat inmiddels voorbij het punt dat je het eenvoudig naast je neerlegt.

Misbruik raakt ook zijn werk

Barry zegt dat hij zich door alle reacties steeds meer is gaan afsluiten. ‘Het heeft ervoor gezorgd dat ik echt naar binnen ben gegaan, niet naar plekken wil gaan, niet naar buiten wil’, vertelt hij. De acteur zegt zelfs dat het een probleem wordt zodra die gevoelens doorsijpelen in zijn werk. ‘Maar als dat begint door te sijpelen in je kunst, wordt het een probleem, want dan wil je niet eens meer op het scherm zijn.’

Zorgen om zijn zoon

De acteur koppelt die worsteling ook aan zijn privéleven. Eerder beschuldigde Barry Keoghan mensen ervan dat zij na zijn breuk met popzangeres Sabrina Carpenter bij zijn oma aan de deur kwamen en buiten het huis van zijn zoontje zaten om te intimideren. In het SiriusXM-gesprek zei hij dat een afscheid van acteren misschien teleurstellend zou zijn voor fans, maar dat hij vooral denkt aan de toekomst van zijn zoon Brando. ‘Het is ook teleurstellend dat mijn kleine jongen al dit soort dingen moet lezen als hij ouder is.’

Bron: Irish Times. Foto: Getty Images