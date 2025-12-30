Anthony Hopkins (87) viert bijzondere prestatie: 50 jaar zonder drank

Tekst: Dunya Diercks

De Britse acteerlegende Anthony Hopkins drinkt al vijftig jaar geen alcohol meer. In een video op Instagram roept hij zijn volgers op hetzelfde te doen.

De acteur had jarenlang te kampen met een stevige alcoholverslaving. Na een avond stevig doortanken ging het bijna helemaal mis, vertelt hij. ‘Mijn probleem was dat ik het te leuk had, want vandaag vijftig jaar geleden werd ik bijna gedood doordat ik in een dronken roes met mijn auto reed. Maar op dat moment realiseerde ik me dat ik te veel plezier had. Dat heette alcoholisme’, vertelt Hopkins. ‘Dus voor iedereen die daarbuiten een klein probleem heeft met te veel drinken, kijk ernaar, want het leven is veel beter.’ Hij drukt iedereen op het hart: ‘Kies voor het leven in plaats van het tegenovergestelde.’

(Tekst gaat verder onder post)

Lees ook: Anthony Hopkins kijkt terug op zijn duistere jaren

Altijd een kater

Anthony is altijd openhartig geweest over zijn wilde periode. In 2018 sprak hij een groep studenten toe en vertelde hen dat hij toen hij nog dronk een ramp was om mee samen te werken. ‘Ik had namelijk meestal een kater.’ Hij schetste dat hij in die tijd niet te vertrouwen was. Een goed gesprek met een dame van Anonieme Alcoholisten in 1975 betekende dé grote ommekeer voor de acteur. Hij kickte af en dat legde hem carrièretechnisch bepaald geen windeieren: hij werd een veelgevraagd acteur en won Oscars voor de films The Silence of the Lambs en The Father.

Op oudejaarsdag viert hij zijn 88ste verjaardag ‘dus misschien heb ik wel iets goed gedaan’, grapt hij. Hij sluit af met: ‘maar goed, gelukkig nieuwjaar en een gelukkig, gelukkig leven.’