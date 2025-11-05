Anthony Hopkins

Anthony Hopkins kijkt terug op zijn duistere jaren

Tekst: Evelien Berkemeijer

05/11/2025

De Britse acteur Anthony Hopkins vertelt in zijn memoires We Did Ok, Kid openhartig over zijn moeilijke verleden.

Anthony Hopkins schrijft over zijn strijd met alcohol, zijn moeizame jeugd en de breuk met zijn dochter. ‘Ik heb de duivel in me wonen,’ noteert hij over de bron van zijn gedrag en zijn acteerdrang.

De rol van Hannibal Lecter

Tijdens de eerste repetitie van The Silence of the Lambs maakte Hopkins diepe indruk op tegenspeelster Jodie Foster. Ze schrok van zijn manier van spelen en vermeed hem tijdens de opnames. De acteur vertelt dat hij bij de rol van Hannibal Lecter dacht aan HAL 9000, het kunstmatige-intelligentiesysteem uit 2001: A Space Odyssey. Voor het bekende sissende geluid liet hij zich inspireren door een oude Dracula-film. Toch kwam zijn inspiratie ook voort uit dat hij de duivel in zich heeft wonen, zo zegt de acteur zelf.

Lees ook: Anthony Hopkins neemt afscheid van zijn muzikale kat Niblo

Een jeugd vol afstand

Anthony groeide op in de Welshe stad Port Talbot. Hij voelde zich op school vaak buitengesloten en had weinig contact met andere kinderen. ‘Ik hoorde nergens bij’, schrijft hij. Zijn vader, die een bakkerij runde, drong erop aan dat hij zich aansloot bij een toneelvereniging. Daar ontdekte Hopkins dat hij talent had. Hij kreeg later een beurs voor een acteerschool en speelde in theaterstukken van Shakespeare, wat leidde tot televisiewerk en filmrollen.

Verslaving en herstel

De acteur vertelt dat hij veel dronk om zijn verlegenheid te verbergen. ‘Zelfs op feesten was ik een loner,’ schrijft hij. ‘En een ruziemaker. Een vreselijke ruziemaker.’ In 1973 werd hij wakker in een hotel in Arizona zonder herinnering aan de autorit daarheen. Dat moment bracht hem ertoe om te stoppen met drinken. Hij realiseerde zich dat hij anderen in gevaar had kunnen brengen.

Familie en latere jaren

Door zijn alcoholgebruik en driftige aard liep de relatie met zijn dochter Abigail stuk. ‘Maar mijn deur blijft altijd open,’ zegt hij in zijn boek. In zijn derde huwelijk en op 87-jarige leeftijd zegt hij gelukkiger te zijn dan in eerdere fases van zijn leven. Het boek komt binnenkort met een Nederlandse vertaling, maar is vanaf vandaag te lezen in het Engels.

BRON: AD FOTO: GETTY IMAGES/ALAN CROWHURST

Uit andere media

Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Erwin komt binnen met een schaal. Hij kijkt naar onze handen’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En hoe gaat het verder op kantoor met haar nieuwe collega?
Weekend Inge Ipenburg

Inge Ipenburg had last van GTST-rol

Het GTST-personage Martine Hafkamp, gespeeld door Inge Ipenburg, was in veel opzichten baanbrekend. Een harde tante die voor zichzelf opkwam, iets waar veel vrouwen zich in die tijd in herkenden of aan spiegelden. Dat maakte Inge trots, maar voor haarzelf had het niet alleen maar positieve kanten, vertelt ze deze week in Weekend. “Martine kleeft…
Party Gerard Joling '40 65'

Billy Dans geniet van de rust in zijn liefdesleven

‘Vroeger was ik een boef’  Hij begon ooit als jongen van achter de bar in het beroemde Amsterdamse café van zijn vader, maar inmiddels is Billy Dans (34) uitgegroeid tot een gevestigde naam in de Nederlandse muziekwereld. Waar hij ooit vooral als liedjesschrijver werkte, staat hij nu volop in de spotlights als zanger, televisiepersoonlijkheid en…
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien