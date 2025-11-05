Anthony Hopkins kijkt terug op zijn duistere jaren

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Britse acteur Anthony Hopkins vertelt in zijn memoires We Did Ok, Kid openhartig over zijn moeilijke verleden.

Anthony Hopkins schrijft over zijn strijd met alcohol, zijn moeizame jeugd en de breuk met zijn dochter. ‘Ik heb de duivel in me wonen,’ noteert hij over de bron van zijn gedrag en zijn acteerdrang.

De rol van Hannibal Lecter

Tijdens de eerste repetitie van The Silence of the Lambs maakte Hopkins diepe indruk op tegenspeelster Jodie Foster. Ze schrok van zijn manier van spelen en vermeed hem tijdens de opnames. De acteur vertelt dat hij bij de rol van Hannibal Lecter dacht aan HAL 9000, het kunstmatige-intelligentiesysteem uit 2001: A Space Odyssey. Voor het bekende sissende geluid liet hij zich inspireren door een oude Dracula-film. Toch kwam zijn inspiratie ook voort uit dat hij de duivel in zich heeft wonen, zo zegt de acteur zelf.

Een jeugd vol afstand

Anthony groeide op in de Welshe stad Port Talbot. Hij voelde zich op school vaak buitengesloten en had weinig contact met andere kinderen. ‘Ik hoorde nergens bij’, schrijft hij. Zijn vader, die een bakkerij runde, drong erop aan dat hij zich aansloot bij een toneelvereniging. Daar ontdekte Hopkins dat hij talent had. Hij kreeg later een beurs voor een acteerschool en speelde in theaterstukken van Shakespeare, wat leidde tot televisiewerk en filmrollen.

Verslaving en herstel

De acteur vertelt dat hij veel dronk om zijn verlegenheid te verbergen. ‘Zelfs op feesten was ik een loner,’ schrijft hij. ‘En een ruziemaker. Een vreselijke ruziemaker.’ In 1973 werd hij wakker in een hotel in Arizona zonder herinnering aan de autorit daarheen. Dat moment bracht hem ertoe om te stoppen met drinken. Hij realiseerde zich dat hij anderen in gevaar had kunnen brengen.

Familie en latere jaren

Door zijn alcoholgebruik en driftige aard liep de relatie met zijn dochter Abigail stuk. ‘Maar mijn deur blijft altijd open,’ zegt hij in zijn boek. In zijn derde huwelijk en op 87-jarige leeftijd zegt hij gelukkiger te zijn dan in eerdere fases van zijn leven. Het boek komt binnenkort met een Nederlandse vertaling, maar is vanaf vandaag te lezen in het Engels.

BRON: AD FOTO: GETTY IMAGES/ALAN CROWHURST