Acteur Theo James vindt het beangstigend een zoon te hebben door opkomst van ’toxische mannelijkheid’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Theo James maakt zich zorgen over de invloed van de manosfeer op jonge jongens. De Britse acteur zegt dat hij het ‘beangstigend’ vindt om een zoon te hebben in een tijd waarin online antifeministische en misogynistische ideeën steeds zichtbaarder zijn.

De 41-jarige acteur sprak daar openhartig over in Josh Smiths Great Chat Show-podcast. Theo James heeft samen met zijn vrouw Ruth Kearney een dochter van vier en een zoon van twee. Vooral de gedachte dat jongens volgens hem makkelijk kunnen worden meegezogen in ideeën over toxische mannelijkheid, baart hem zorgen.

Lees ook: Pierce Brosnan na twintig jaar herenigd met vervreemde zoon

Onzekerheid achter bravoure

Volgens Theo draait de aantrekkingskracht van de manosfeer uiteindelijk om onzekerheid. Over mannen die zich overdreven macho of vrouwonvriendelijk gedragen, zei hij: ‘Het gaat uiteindelijk vooral om diepgewortelde onzekerheid.’ Ook stelde hij: ‘Mannen die het gevoel hebben dat ze zich moeten voordoen als iemand die vrouwen haat, hebben in wezen een gevoel van ontoereikendheid, maar dat wordt verborgen achter betekenisloze bravoure.’

Invloed op jonge jongens

Juist als vader merkt Theo dat dit onderwerp hem persoonlijk raakt. Hij gaf toe dat hij zich zorgen maakt over de manier waarop zulke denkbeelden zijn eigen zoon zouden kunnen beïnvloeden. ‘Het is beangstigend om een zoon te hebben, want mensen worden heel gemakkelijk in dit idee verleid,’ zei de acteur. Daar voegde hij aan toe: ‘En je hoeft niet, zoals mensen graag zeggen, ‘hyperwoke’ te zijn, maar het gaat om een basisniveau van empathie en een beetje moraliteit en ik denk dat dat nu niet cool is, toch?’

Druk op mannen en lichaamsbeeld

In hetzelfde gesprek stond Theo ook stil bij de druk die mannen ervaren rond hun uiterlijk. Volgens de acteur speelt toxische mannelijkheid ook daar een rol in. ‘Lichaamsbeeld is een probleem,’ verklaarde de acteur. ‘Maar bij mannen is er dat toxische mannelijkheidsgevoel over het vormen van identiteit via je lichaam en je moet groter en gespierder zijn.’ Ook waarschuwde hij voor ‘een epidemie met steroïden en prestatiebevorderende middelen, bij steeds jongere kinderen’.